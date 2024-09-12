Cуперник Динамо веде перемовини відразу з трьома футболістами із Серії А

Турецький Галатасарай, який буде суперником Динамо у Лізі Європи, намагається встигнути посилити склад до закриття трансферного вікна.

Про це пише журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Леви" ведуть перемовини з Ніколою Залевським з Роми, Маріо Руї з Наполі та гравцем Мілана Фоде Балло-Туре. У них є час до вечора 13 вересня, коли ще відкрите трансферне вікно чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що турецький клуб цікавиться гравцем Тоттенгема Беном Девісом.

Турецький гранд буде суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.