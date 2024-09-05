Суперкомп'ютер спрогнозував місце збірної України у групі Ліги націй

Суперкомп'ютер на базі штучного інтелекту спрогнозував місце збірної України у групі Ліги націй-2024/25.

Про це повідомляє Football Meets Data.

Аналітики порталу Football Meets Data спрогнозували місце збірної України в групі. Найбільш ймовірно, що українська команда займе перше місце в групі, на це аналітики 43%. На друге місце – 27%, третє – 19% і на четверте – 11%.

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UNL League B probabilities (as of 3 Sep).



1⃣st = promotion to League A

2⃣nd = promotion play-off

3⃣rd = relegation play-off

4⃣th = relegation to League C pic.twitter.com/qun7B9zBAv — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 3, 2024

У вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Arena" зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ключовий нападник збірної України Артем Довбик пропустить вересневі матчі національної команди через невеличке пошкодження.