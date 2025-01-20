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Сульшер: Проєкт Бешикташа нагадує мені Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 09:19
Сульшер: Проєкт Бешикташа нагадує мені Манчестер Юнайтед
Оле-Гуннар Сульшер
ФК Бешикташ

Новий головний тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер прокоментував своє призначення.

Слова норвезького фахівця наводить ESPN.

"Я працюю в УЄФА та дещо слідкую за футболом та Бешикташем. Цей проєкт мені нагадує Манчестер Юнайтед. Ми були шості, потім четверті, другі й так крок за кроком.

Ми приїхали сюди перемагати. Звісно, всі хочуть цього якомога швидше, але давайте будемо реалістами.

Я мав багато пропозицій, але мені потрібна була саме правильна. Така, заради якої я міг би відмовитись від свого ідеального життя", – розповів Сульшер.

Нагадаємо, "Орли" залишалися без головного тренера після того, як у грудні звільнили Джованні ван Бронкхорста. Команда наразі посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 30 балами в активі, відставання від лідера Галатасарая складає 20 пунктів.

Окрім Манчестер Юнайтед, який Сульшер залишив у 2021 році, фахівець працював також у Мольде та Кардіффі.

Бешикташ Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер

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