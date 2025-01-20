Сульшер: Проєкт Бешикташа нагадує мені Манчестер Юнайтед

Новий головний тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер прокоментував своє призначення.

Слова норвезького фахівця наводить ESPN.

"Я працюю в УЄФА та дещо слідкую за футболом та Бешикташем. Цей проєкт мені нагадує Манчестер Юнайтед. Ми були шості, потім четверті, другі й так крок за кроком.



Ми приїхали сюди перемагати. Звісно, всі хочуть цього якомога швидше, але давайте будемо реалістами.



Я мав багато пропозицій, але мені потрібна була саме правильна. Така, заради якої я міг би відмовитись від свого ідеального життя", – розповів Сульшер.