Лідер Шахтаря відновився напередодні поновлення УПЛ

Лідери півзахисту донецького Шахтаря Дмитро Криськів та Георгій Судаков відновились після мікроушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Футболісти вже розпочали роботу з основною групою футболістів. Нагадаємо, обидва гравці отримали травми в поєдинку проти Діли, який донеччани виграли.

🧡 Дмитро Криськів і Георгій Судаков повернулися до тренувань разом з командою 😍#Shakhtar pic.twitter.com/Z1BEcjP13W — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 19, 2025

У сезоні-2024/25 Криськів зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

На рахунку Судакова 25 поєдинків – 10 голів та чотири результативні передачі.

У понеділок, 24 люютого, Шахтар зіграє проти Лівого берега. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес до Судакова з боку представника АПЛ.