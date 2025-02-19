Лідер Шахтаря відновився напередодні поновлення УПЛ
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Лідери півзахисту донецького Шахтаря Дмитро Криськів та Георгій Судаков відновились після мікроушкоджень.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Футболісти вже розпочали роботу з основною групою футболістів. Нагадаємо, обидва гравці отримали травми в поєдинку проти Діли, який донеччани виграли.
У сезоні-2024/25 Криськів зіграв 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.
На рахунку Судакова 25 поєдинків – 10 голів та чотири результативні передачі.
У понеділок, 24 люютого, Шахтар зіграє проти Лівого берега. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось про інтерес до Судакова з боку представника АПЛ.