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Судаков: Піти з Шахтаря було б неймовірно складно

Олег Дідух — 17 травня 2025, 16:39
Судаков: Піти з Шахтаря було б неймовірно складно
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував можливий перехід у європейський клуб цього літа.

Гравця збірної України цитує Sportbible.

"Піти з Шахтаря було б неймовірно складно. Це не просто зміна команди — це було б схоже на те, якби я залишив частину себе. Але я також розумію, що кар'єра футболіста коротка і іноді доводиться приймати складні рішення. Незважаючи ні на що, я завжди відчуватиму глибоку подяку до цього клубу та всіх, хто був частиною мого шляху.

Переїзд за кордон був би великим кроком. У професійному плані це був би новий виклик — швидший темп, інший стиль гри та конкуренція на найвищому рівні. Грати у АПЛ– мрія багатьох, і я не виняток. Якщо з'явиться можливість, я хочу бути готовим на 100%. Особисто для мене це також було б великою зміною: нова країна, мова, культура. Але це ті виклики, які допомагають зростати. Мені подобається виходити із зони комфорту. Якщо підвернеться потрібний клуб і слушний момент — чому б і ні?", – заявив хавбек.

Наразі головним претендентом на підписання Судакова є Наполі. Раніше повідомлялося про те, що італійський клуб готує заключну пропозицію щодо трансферу українця.

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