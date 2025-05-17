Судаков: Піти з Шахтаря було б неймовірно складно

Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував можливий перехід у європейський клуб цього літа.

Гравця збірної України цитує Sportbible.

"Піти з Шахтаря було б неймовірно складно. Це не просто зміна команди — це було б схоже на те, якби я залишив частину себе. Але я також розумію, що кар'єра футболіста коротка і іноді доводиться приймати складні рішення. Незважаючи ні на що, я завжди відчуватиму глибоку подяку до цього клубу та всіх, хто був частиною мого шляху.

Переїзд за кордон був би великим кроком. У професійному плані це був би новий виклик — швидший темп, інший стиль гри та конкуренція на найвищому рівні. Грати у АПЛ– мрія багатьох, і я не виняток. Якщо з'явиться можливість, я хочу бути готовим на 100%. Особисто для мене це також було б великою зміною: нова країна, мова, культура. Але це ті виклики, які допомагають зростати. Мені подобається виходити із зони комфорту. Якщо підвернеться потрібний клуб і слушний момент — чому б і ні?", – заявив хавбек.