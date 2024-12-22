Суарес привітав гравців Атлетико з перемогою над Барселоною вечерею

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес пригостив вечерею гравців свого колишнього клубу Атлетико Мадрид, який здобув мінімальну перемогу над Барселоною у 18 турі іспанської Ла Ліги (2:1).

Про це повідомив хавбек "матрацників" Коке у своєму Instagram.

"Дякую, Луїс Суарес", – написав Коке, відмітивши ресторан уругвайського форварда "Chalito".

Instagram: koke6

Нагадаємо, що Луїс Суарес виступав за Атлетико в період з 2020 по 2022, перейшовши саме з Барселони. У складі "матрацників" уругваєць зумів завоювати титул Ла Ліги.

Зауважимо, що ресторан Chalito, яким володіє Суарес, знаходиться у Барселоні та Мадриді, але гравці Атлетико частували вечерею в автобусі після поєдинку.

Після поразки від Атлетико Барселона опустилася на друге місце в таблиці чемпіонату Іспанії.

Тепер каталонці відстають на три очки від "матрацників", які вирвалися у лідери та мають один матч в запасі.

До того ж, "синьо-гранатові" стали частиною історичного досягнення мадридського клубу та його головного тренера Дієго Сімеоне.