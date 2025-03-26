Екстренер клубу АПЛ зізнався, що бореться з хворобою Паркінсона

Колишній тренер Вотфорда та молодіжної збірної Англії Ейді Бутройд розповів про свою тривалу боротьбу з хворобою Паркінсона.

Про це він розповів у спеціально записаному відео.

На сайті Асоціації тренерів ліги (LMA) була опублікована заява, в якій 54-річний англієць розкрив цю деталь свого життя.

"Три роки тому мені поставили діагноз "хвороба Паркінсона". Ця новина стала для мене справжнім шоком після того, як я очікував, що це буде звичайний щорічний медичний огляд в LMA. Мені знадобився час, щоб відчути себе готовим поділитися своїм діагнозом, і мені було важко не бути повністю відкритим з людьми. Особисто моя пристрасть і любов до тренерської діяльності сильні, як ніколи, я зосереджуюся на підтримці фізичної форми, що є ключем до уповільнення прогресування хвороби Паркінсона. Я готовий розпочати наступну главу у своєму житті. Я хотів би подякувати LMA та Parkinson's UK (благодійна організація з дослідження та підтримки хвороби Паркінсона у Великій Британії) за їхню підтримку", – сказав Бутройд.

Ейді Бутройд очолював Вотфорд з 2005 по 2008 роки. Він зумів вивести "шершнів" до АПЛ у 2006 році, проте через рік клуб повернувся до Чемпіоншипу.

Бутройд також п'ять років працював із молодіжною збірною Англії після того, як її залишив Гарет Саутгейт. Тренер привів англійців до перемоги на турнірі в Тулоні у 2018 році.

Колишній захисник останнім часом тренував індійський Джамшедпур, а також керував Колчестер Юнайтед, Ковентрі Сіті та Нортгемптон Таун.

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