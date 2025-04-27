Стовідсотковий результат: тренер Барселони продовжив переможну серію у фіналах

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік продовжив свою неймовірну серію з перемог як тренер у всіх фіналах, в яких брав участь.

Зустріч з Реалом в межах Кубку Іспанії стала сьомою для фахівця. У підсумку, німець здобув сім перемог поспіль у фіналах різноманітних змагань як тренер.

Раніше Флік вигравав Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубки УЄФА та Німеччини та Клубний чемпіонат світу з Баварією.

Hansi Flick has won ALL seven finals that he has managed in during his career 🤯



🏆 DFB Pokal

🏆 Champions League

🏆 UEFA Super Cup

🏆 DFL Supercup

🏆 FIFA Club World Cup

🏆 Supercopa de España

🏆 Copa del Rey



Incredible 👏 pic.twitter.com/SyemUxqxIG — ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2025

Окрім того, на рахунку наставника перемога в Суперкубку Іспанії з Барселоною. Окрім стовідсоткового результату у кубкових змаганнях, Флік може похизуватись трьома у перших трьох Класико. Рекорд на рахунку Жузепа Гвардіоли – п'ять.

У сезоні-2024/25 Барселона має всі шанси оформити требл. В Ла Лізі "блаугранас" посідають перше місце після 33 турів, набравши до свого активу 76 очок. В Лізі чемпіонів команда зіграє в півфіналі проти Інтера.

Раніше повідомлялось, що Барселона погодила новий контракт з Фліком.