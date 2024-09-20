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Стерлінгу підкорилося унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Ігор Чернявський — 20 вересня, 23:15
Стерлінгу підкорилося унікальне досягнення в Лізі чемпіонів
ФК Арсенал

Вінгер Арсенала Рахім Стерлінг став першим гравцем, який зіграв у Лізі чемпіонів за 4 різних англійських клуби.

Про це повідомив статистичний портал Opta Analyst.

Вчора, 19 вересня, Стерлінг дебютував за Арсенал у ЛЧ, вийшовши на заміну замість Букайо Сака в матчі проти Аталанти. 29-річний англієць провів на полі понад 20 хвилин, а матч завершився нульовою нічиєю.

Раніше Рахім виступав у найпрестижнішому клубному турнірі Європи за Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі. Загалом вінгер збірної Англії провів у Лізі чемпіонів 83 матчі, в яких забив 27 голів та віддав 17 асистів. Переважну кількість результативних дій Стерлінг зробив у Ман Сіті, за який виступав з 2015 по 2022 рік.

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