Степаненко: Ретельно готуємося до матчу з Грузією

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що національну команду очікує важке протистояння зі збірною Грузії у межах Ліги націй.

Про це гравець розповів на пресконференції перед матчем.

"Що думаю про грузинських гравців? Я граю та грав у Шахтарі разом з Іраклі Азаровим, Георгієм Гочолейшвілі, Давидом Хочолавою, то вони дуже гарні люди, їхні людські якості на високому рівні. Ми з ними дуже добре спілкуємося, це класні футболісти.

Збірна Грузії – сильний, боєздатний, зіграний колектив. Є дуже якісні футболісти, які грають у класних команди. Грузія – лідер нашої групи на цей час. Тому ми дуже ретельно готуємося, будемо старатися добитися гарного для нас результату", – сказав Степаненко.