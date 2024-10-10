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Степаненко: Ретельно готуємося до матчу з Грузією

Олександр Булава — 10 жовтня, 17:20
Степаненко: Ретельно готуємося до матчу з Грузією
Тарас Степаненко
Фото: Дан Балашов

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що національну команду очікує важке протистояння зі збірною Грузії у межах Ліги націй.

Про це гравець розповів на пресконференції перед матчем.

"Що думаю про грузинських гравців? Я граю та грав у Шахтарі разом з Іраклі Азаровим, Георгієм Гочолейшвілі, Давидом Хочолавою, то вони дуже гарні люди, їхні людські якості на високому рівні. Ми з ними дуже добре спілкуємося, це класні футболісти.

Збірна Грузії – сильний, боєздатний, зіграний колектив. Є дуже якісні футболісти, які грають у класних команди. Грузія – лідер нашої групи на цей час. Тому ми дуже ретельно готуємося, будемо старатися добитися гарного для нас результату", – сказав Степаненко.

Зустріч Україна – Грузія відбудеться на стадіоні Enea Arena в польському місті Познань. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

За три дні після матчу з Грузією на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.

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