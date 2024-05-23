Збірна України U-17 назвала склад на матч проти Чехії на Євро-2024

Збірна України U-17 оголосила свій стартовий склад на матч 2 туру Євро-2024 проти Чехії U-17.

Українка U-17: Макаренко, Шелекета, Дігтярь, Третяк, Стрільчук, Редушко, Сорока, Оличенко, Денисов, Степанов, Богданов

Запасні: Петренко, Рибак, Вакулюу, Драган, Данковський, Бондар, Люсін, Баршак, Попов

Поєдинок відбудеться в місті Паралімні, Кіпр. Початок — о 18:00 за київським часом.

Трансляція буде доступна на UEFA.TV.

Наразі Україна посідає 3 місце в групі А зі збірними Чехії, Сербії та Кіпру. У першому турі "синьо-жовті" поступились сербам (0:1). Зі свого боку чехи йдуть першими після розгрому над господарями змагання. Зазначимо, що до плей-оф вийдуть дві найкращі команди квартету.