Шапаренко та Буяльський – у старті Динамо на матч з Інгульцем

Київське Динамо визначилось зі стартовим складом на матч проти Інгульця з Петрового у 12 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Динамо: Бущан, Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак, Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Ванат

Інгулець: Паламарчук, Пушкарьов, Вілівальд, Малиш, Мисик, Петько, Білоцерковець, Волохатий, П'ятов, Могильний, Кисленко.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ, також трансляція матчу буде доступна на You-Tube-каналі киян та на сайті Чемпіон.

Наразі підопічні Олександра Шовковського наразі очолюють турнірну таблицю, маючи однакову кількість очок з Олександрією – по 26. Інгулець розташувався на останньому місці чемпіонату України, заробивши 5 залікових балів за 11 матчів.