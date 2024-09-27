Зірковий партнер Довбика уникнув травми після матчу Ліги Європи

Аргентинський нападник Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Пауло Дибала не отримав травму у матчі 1 туру Ліги Європи проти Атлетика (1:1).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Форвард не зміг поєдинок з басками та був замінений після першого тайму. Медичний огляд діагностував відсутність будь-яких ушкоджень.

Тренерський штаб римського клубу планує надати аргентинцю відпочинок перед матчем чемпіонату Італії проти Венеції. Він може потрапити у заявку команди на гру, проте ймовірніше, що з'явиться на полі лише на заміну.

На рахунку Дибали 6 ігор у поточному сезоні, в яких він відзначився 1 голом.

Нагадаємо, у матчі проти Атлетика Довбик відкрив рахунок у грі. Для нього це вже третій поєдинок поспіль за "вовків", у якому він відзначається точним ударом.