Зірковий партнер Довбика уникнув травми після матчу Ліги Європи
Аргентинський нападник Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Пауло Дибала не отримав травму у матчі 1 туру Ліги Європи проти Атлетика (1:1).
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Форвард не зміг поєдинок з басками та був замінений після першого тайму. Медичний огляд діагностував відсутність будь-яких ушкоджень.
Тренерський штаб римського клубу планує надати аргентинцю відпочинок перед матчем чемпіонату Італії проти Венеції. Він може потрапити у заявку команди на гру, проте ймовірніше, що з'явиться на полі лише на заміну.
На рахунку Дибали 6 ігор у поточному сезоні, в яких він відзначився 1 голом.
Нагадаємо, у матчі проти Атлетика Довбик відкрив рахунок у грі. Для нього це вже третій поєдинок поспіль за "вовків", у якому він відзначається точним ударом.