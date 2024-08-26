Став відомий новий час проведення матчу 4 туру УПЛ Карпати — ЛНЗ

Початок матчу 4 туру чемпіонату України-2024/25 між ЛНЗ та Карпатами було перенесено.

Про це повідомляє УПЛ.

"У зв'язку із тривалою повітряною тривогою, що розпочалась у Черкаській області ще о 2 ночі та продовжується, було прийнято рішення відкласти час початку матчу ЛНЗ — Карпати на 19:00. Бережіть себе та перебувайте у безпечних місця", — пресслужба.

Таким чином, поєдинок відбудеться на 6 годин пізніше, ніж було заплановано, першопочатково він мав розпочатися о 13:00. Також сьогодні мають відбутися матчі Лівий берег — Чорноморець (15:30) та Колос — Верес (18:00).

Переглянути зустірчі можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).