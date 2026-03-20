Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Лехом

У четвер, 19 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 плейоф Ліги конференцій, у якому Шахтар у номінально домашньому матчі в Кракові поступився Леху.

Найкращим у складі "гірників" було визнано голкіпера Дмитра Різника, який отримав від SofaScore 7,3 бали.

В активі воротаря 5 сейвів, 38 дотиків до м'яча та 67% точних передач (22 з 33).

Найкращим гравцем поєдинку став автор дубля, шведський нападник Мікаель Ісхак – 8,2.

За підсумками двох матчів Шахтар вийшов у чвертьфінал турніру, де зіграє проти АЗ Алкмар, який вибив празьку Спарту.