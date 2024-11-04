УПЛ затвердила розклад матчів 15 туру чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє УПЛ.
15 розпочнеться 29 листопада. У матчі-відкритті туру полтавська Ворскла прийме Інгулець.
29 листопада (п’ятниця)
15:30 Ворскла — Інгулець
30 листопада (субота)
13:00 ЛНЗ — Верес
15:30 Кривбас — Полісся
18:00 Лівий Берег — Оболонь
1 грудня (неділя)
13:00 Олександрія — Чорноморець
15:30 Колос — Динамо
18:00 Шахтар — Рух
2 грудня (понеділок)
18:00 Зоря — Карпати
Нагадаємо, напередодні Ворскла мінімально поступилася Колосу, а Динамо в матчі з 7 голами розгромило Інгулець.