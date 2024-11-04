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УПЛ затвердила розклад матчів 15 туру чемпіонату України

Олександр Булава — 4 листопада 2024, 16:35
УПЛ затвердила розклад матчів 15 туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє УПЛ.

15 розпочнеться 29 листопада. У матчі-відкритті туру полтавська Ворскла прийме Інгулець.

29 листопада (п’ятниця)

15:30 Ворскла — Інгулець

30 листопада (субота)

13:00 ЛНЗ — Верес

15:30 Кривбас — Полісся

18:00 Лівий Берег — Оболонь

1 грудня (неділя)

13:00 Олександрія — Чорноморець

15:30 Колос — Динамо

18:00 Шахтар — Рух

2 грудня (понеділок)

18:00 Зоря — Карпати

Нагадаємо, напередодні Ворскла мінімально поступилася Колосу, а Динамо в матчі з 7 голами розгромило Інгулець.

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