Ювентус може звільнити головного тренера наприкінці сезону
Тіаго Мотта
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Керівництво Ювентуса може звільнити Тіаго Мотту з посади головного тренера команди наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, майбутнє 42-річного італійського фахівця залежатиме від того, чим проб’ється Ювентус в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо туринський клуб не фінішує в топ-4, шанси Мотти залишитися на своїй посаді будуть низькими.
Нагадаємо, Мотта очолив Ювентус влітку минулого року, перейшовши з Болоньї. Наразі туринці посідають четверте місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Лаціо лише за додатковими показниками.
Раніше повідомлялося про те, що наприкінці сезону Ювентус може продати Душана Влаховича тому, що сербський форвард не входить у плани Мотти.