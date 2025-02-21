Ювентус може звільнити головного тренера наприкінці сезону

Керівництво Ювентуса може звільнити Тіаго Мотту з посади головного тренера команди наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, майбутнє 42-річного італійського фахівця залежатиме від того, чим проб’ється Ювентус в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо туринський клуб не фінішує в топ-4, шанси Мотти залишитися на своїй посаді будуть низькими.

Thiago #Motta’s future depends on the Champions League. If #Juventus won’t qualify for UCL 25/26, the coach could be not confirmed. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2025

Нагадаємо, Мотта очолив Ювентус влітку минулого року, перейшовши з Болоньї. Наразі туринці посідають четверте місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Лаціо лише за додатковими показниками.

Раніше повідомлялося про те, що наприкінці сезону Ювентус може продати Душана Влаховича тому, що сербський форвард не входить у плани Мотти.