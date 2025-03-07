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Анчелотті потрібно виграти Лігу чемпіонів або Ла Лігу, щоб залишитися в Реалі

Станіслав Лисак — 7 березня 2025, 11:16
Карло Анчелотті
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті ризикує втратити роботу наприкінці сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво "вершкових" вважає, що наставник Баєра Хабі Алонсо може витиснути більше з нинішнього складу та освіжити атмосферу в роздягальні.

За інформацією видання, Анчелотті зможе зберегти свою посаду, якщо здобуде з Реалом перемогу в Лізі чемпіонів або Ла Лізі. Зазначається, що італійський фахівець хоче продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Зауважимо, що Карло Анчелотті вдруге очолив Реал улітку 2021 року, вперше італієць працював у Мадриді з 2013 по 2015 роки. За цей період під керівництвом "Папи Карло" Реал виграв Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Після повернення у 2021 році "вершкові" під керівництвом Анчелотті двічі вигравали ЛЧ, двічі чемпіонат та Суперкубок Іспанії, одного разу Кубок країни та клубний чемпіонат світу, двічі Суперкубок УЄФА, а також Інтерконтинентальний кубок.

Хабі Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. У попередньому сезоні "фармацевти" під керівництвом іспанця вперше в історії виграли Бундеслігу, а також завоювали Кубок Німеччини.

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