Анчелотті потрібно виграти Лігу чемпіонів або Ла Лігу, щоб залишитися в Реалі

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті ризикує втратити роботу наприкінці сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво "вершкових" вважає, що наставник Баєра Хабі Алонсо може витиснути більше з нинішнього складу та освіжити атмосферу в роздягальні.

За інформацією видання, Анчелотті зможе зберегти свою посаду, якщо здобуде з Реалом перемогу в Лізі чемпіонів або Ла Лізі. Зазначається, що італійський фахівець хоче продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Зауважимо, що Карло Анчелотті вдруге очолив Реал улітку 2021 року, вперше італієць працював у Мадриді з 2013 по 2015 роки. За цей період під керівництвом "Папи Карло" Реал виграв Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Після повернення у 2021 році "вершкові" під керівництвом Анчелотті двічі вигравали ЛЧ, двічі чемпіонат та Суперкубок Іспанії, одного разу Кубок країни та клубний чемпіонат світу, двічі Суперкубок УЄФА, а також Інтерконтинентальний кубок.

Хабі Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. У попередньому сезоні "фармацевти" під керівництвом іспанця вперше в історії виграли Бундеслігу, а також завоювали Кубок Німеччини.