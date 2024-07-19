У мережі з'явились фото офіційних м'ячів єврокубків на наступний сезон
Стало відомо, як виглядатимуть офіційні м'ячі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій у сезоні-2024/25.
Відомий портал CentreGoals навів фото м'яча найпрестижнішого єврокубку.
Французька компанія Decathlon, яка займається виробництвом м'ячів для ЛЄ та ЛК, випустила проморолик.
Зазначимо, що у новому сезоні єврокубкові змагання відбудуться у новому форматі. Зокрема ЛЧ передбачає розширення списку учасників до 36 клубів. Усі команди перебуватимуть в одній турнірній таблиці та повинні зіграти вісім матчів на попередньому груповому етапі. Формат ЛЄ та ЛК має аналогічний принцип.