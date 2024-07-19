У мережі з'явились фото офіційних м'ячів єврокубків на наступний сезон

Стало відомо, як виглядатимуть офіційні м'ячі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій у сезоні-2024/25.

Відомий портал CentreGoals навів фото м'яча найпрестижнішого єврокубку.

🚨🚨| The 2024/25 UEFA Champions League match ball. pic.twitter.com/i3EQ32OsbX — CentreGoals. (@centregoals) July 19, 2024

Французька компанія Decathlon, яка займається виробництвом м'ячів для ЛЄ та ЛК, випустила проморолик.

Ne laisse pas la logique parler... Le football parle de lui-même.



Decathlon devient le fournisseur des ballons officiels de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League à partir la saison 2024-2025 💚⚽️🧡 pic.twitter.com/Ad3AY9UFf9 — Decathlon (@Decathlon) July 16, 2024

🚨🚨| OFFICIAL: The new Europa League and Conference League footballs for the new 2024/25 season. pic.twitter.com/FxrSdtisRr — CentreGoals. (@centregoals) July 19, 2024

Зазначимо, що у новому сезоні єврокубкові змагання відбудуться у новому форматі. Зокрема ЛЧ передбачає розширення списку учасників до 36 клубів. Усі команди перебуватимуть в одній турнірній таблиці та повинні зіграти вісім матчів на попередньому груповому етапі. Формат ЛЄ та ЛК має аналогічний принцип.