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У мережі з'явились фото офіційних м'ячів єврокубків на наступний сезон

Владислав Уткін — 19 липня, 16:13
У мережі з'явились фото офіційних м'ячів єврокубків на наступний сезон

Стало відомо, як виглядатимуть офіційні м'ячі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій у сезоні-2024/25.

Відомий портал CentreGoals навів фото м'яча найпрестижнішого єврокубку.

Французька компанія Decathlon, яка займається виробництвом м'ячів для ЛЄ та ЛК, випустила проморолик.

Зазначимо, що у новому сезоні єврокубкові змагання відбудуться у новому форматі. Зокрема ЛЧ передбачає розширення списку учасників до 36 клубів. Усі команди перебуватимуть в одній турнірній таблиці та повинні зіграти вісім матчів на попередньому груповому етапі. Формат ЛЄ та ЛК має аналогічний принцип.

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