Проти Німеччини Україна зіграє у синій формі

У товариському матчі проти Німеччини збірна України гратиме в синьому комплекті форми.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Німці, своєю чергою, вийдуть на поле в білих футболках. Гра відбудеться сьогодні, 3 червня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.

До слова, Сергій Ребров сьогодні відзначає день народження. Головному тренеру збірної України виповнилося 50 років, тож пропонуємо пригадати легендарний заряд ультрас Динамо, який став став символом безмежної любові та поваги до Реброва.