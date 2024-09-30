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Визначилась бригада арбітрів на матч Шахтаря з Аталантою

Олександр Булава — 30 вересня, 15:17
Визначилась бригада арбітрів на матч Шахтаря з Аталантою

Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить поєдинок донецького Шахтаря з італійською Аталантою в другому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним рефері буде португалець Жоау Пінейру. Його асистентами визначені Бруну Алвеш Жезус і Лусіану Майя. Четвертим рефері стане Жоау Гонсалвеш.

За систему VAR відповідатиме Тьягу Мартінш і німецький суддя Бастіан Данкер.

Матч відбудеться в середу, 2 жовтня, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

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