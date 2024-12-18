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Довбик повернеться до стартового складу Роми у грі Кубку Італії – ЗМІ

Микита Павлів — 18 грудня 2024, 11:52
Довбик повернеться до стартового складу Роми у грі Кубку Італії – ЗМІ
Артем Довбик
AS Roma

Український форвард Роми Артем Довбик повернеться до стартового складу своєї команди у матчі ⅛ фіналу Кубку Італії проти представника Серії В – Сампдорії.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, у двох останніх матчах нападник збірної України виходив на поле на заміну одразу ж після перерви: в Лізі Європи проти Браги (3:0) та у поєдинку 16-го туру Серії А проти Комо (0:2).

Матч Рома – Сампдорія відбудеться у середу, 18 грудня, на Стадіо Олімпіко. Старт гри – о 22:00 за Києвом.

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.

Кубок Італії Рома Сампдорія Артем Довбик

Артем Довбик

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