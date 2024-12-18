Нєдєлін залишив Металіст 1925: відомо хто став новим гендиректором харків’ян

Андрій Нєдєлін залишає Металіст 1925, новим гендиректором клубу назначений Антон Іванов.

Про це повідомляє пресслужба харківської команди.

Нєдєлін звернувся до наглядової ради клуба із заявою щодо звільнення за згодою сторін, її було прийнято та назначено Антона Іванова.

Раніше Іванов обіймав посади комерційного директора, заступника генерального директора з фінансових питань та операційного директора клубу Металіст 1925.

Також з 2007-го по 2016 працював у Металісті де обіймав посади керівника відділу по роботі з уболівальниками та керівника міжнародного відділу.

Раніше з’явилась інформація, що у команді планують продати ексгравця Динамо Дениса Гармаша та ще 9 футболістів.