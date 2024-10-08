Визначилось місце проведення матчу за Суперкубок Італії

Італійська Серія А оголосила про проведення Суперкубка Італії у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

37-й розіграш турніру відбудеться в Ер-Ріяді на "Kingdom Arena". Як і торік проходитиме за формулою чотирьох команд, яка включає два півфінали та фінал.

Участь візьме чемпіон Італії (Інтер), віцечемпіон (Мілан), володар Кубку Італії (Ювентус) та фіналіст Кубку (Аталанта).

Перший півфінал відбудеться 2 січня 2025 року між Інтером та Аталантою, другий між Ювентусом та Міланом наступного дня. Фінал між переможцями півфіналів відбудеться в понеділок, 6 січня 2025 року.

Зазначимо, що Суперкубок Італії вп'яте відбудеться у Саудівській Аравії. Також турнір проходив чотири рази у Китаї, двічі в США та Катарі та один раз у Лівії.

Нагадаємо, 36-й розіграш Суперкубку виграв міланський Інтер, який у фіналі завдяки голу Лаутаро Мартінеса обіграв Наполі.