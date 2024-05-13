Зоря та Верес назвали стартові склади на матч 28 туру УПЛ

Луганська Зоря та рівненський Верес оголосили стартові склади на матч 28 туру чемпіонату України.

Зоря: Сапутін, Вантух, Джордан, Бутко (к), Кирюханцев, Башич, Мишньов, Яцик, Антюх, Герреро, Ндур

Верес: Ющишин Гакман, Курко, Вовченко, Сміян, Кучеров (к), Кльоц, Яго, Шарай, Дахновський, Гайдучик

Поєдинок розпочнеться о 18:00, пряма трансляція буде доступна на телеканалі УНІАН.

Наразі Зоря посідає 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату з 31 балом в активі. Верес перебуває в зоні перехідних матчів з 23 очками.

Нагадаємо, Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобув 15-те чемпіонство в історії клубу.