Зоря та Верес назвали стартові склади на матч 28 туру УПЛ
— 13 травня, 15:59
Луганська Зоря та рівненський Верес оголосили стартові склади на матч 28 туру чемпіонату України.
Зоря: Сапутін, Вантух, Джордан, Бутко (к), Кирюханцев, Башич, Мишньов, Яцик, Антюх, Герреро, Ндур
Верес: Ющишин Гакман, Курко, Вовченко, Сміян, Кучеров (к), Кльоц, Яго, Шарай, Дахновський, Гайдучик
Поєдинок розпочнеться о 18:00, пряма трансляція буде доступна на телеканалі УНІАН.
Наразі Зоря посідає 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату з 31 балом в активі. Верес перебуває в зоні перехідних матчів з 23 очками.
Нагадаємо, Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобув 15-те чемпіонство в історії клубу.