Шахтар та Полісся визначилися зі складами на матч 2 туру УПЛ

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади Шахтаря та Полісся на матч 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевін, Педріньйо, Траоре.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Степаненко, Егіналду, Швед, Сікан, Азаров, Тобіас, Алаа Грам, Глщенко, Назарина, Невертон.

Полісся: Волинець, Смоляков, Чоботенко, Віале, Михайліченко, Бабенко, Кушніренко, Назаренко, Гуцуляк, Таллес, Пайшао.

Брістріч, Крушинський, Лєднєв, Мустафаєв, Макуана, Майсурадзе, Авраменко, Матіч, Поспєлов, Кудрик, Шастал.

Нагадаємо, тиждень тому Шахтар знищив Ворсклу, а Полісся пропускало тур через участь у єврокубках. Команда Імада Ашура не змогла пройти словенську Олімпію, поступившись в обох матчах (0:2, 1:2).