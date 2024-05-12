Кривбас та Полісся назвали стартові склади на матч 28 туру УПЛ
— 12 травня, 17:05
Криворізький Кривбас та житомирське Полісся оголосили стартові склади на матч 28 туру чемпіонату України.
Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік, Рубен, Бескоровайний, Дібанго, Хомченовський (к), Бізімана, Кузик, Луньов, Задерака, Соса
Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (к), Назаренко, Танковський, Кушніренко, Таллес, Ндукве, Мустафаєв, Фортюне
Поєдинок розпочнеться о 18:00, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.
Наразі Кривбас посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату з 54 балами в активі. Полііся йде шостим з 43 очками.
Нагадаємо, Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобув 15-те чемпіонство в історії клубу.