Визначилися стартові склади Динамо та Руха на матч 22 туру УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський та наставник Руха Віталій Пономарьов визначилися зі стартовими складами на матч 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод, Роман, Кітела, Підгурський, Пастух, Притула, Карабін, Климчук.

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Кияни продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату України, проте напередодні Олександрія скоротила відставання до 1 балу. Підопічні Руслана Ротаня мінімально здолали Лівий берег.

Рух наразі розташувався на 9 місці в УПЛ, заробивши 28 балів за 21 поєдинок. В останній грі чемпіонату львів'яни мінімально поступились Ворсклі.