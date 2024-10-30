Шахтар назвав склад на матч Кубку України проти Зорі
Тренерські штаби донецького Шахтаря та луганської Зорі визначились зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу Кубку України.
Шахтар: Різник, Траоре, Бартол, Бондар, Степаненко, Азаров, Тобіас, Бондаренко, Марлон, Кевін, Пендріньйо
Зоря: Турбаєвський, Джордан, Габріель, Рейс, Вантух, Башич, Кирюханцев, Слесар, Мічін, Яцик, Супряга
Зустріч відбудеться на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00. Трансляція доступна на УПЛ ТБ.
Напередодні Рух мінімально переміг Карпати та став першим чвертьфіналістом Кубку України-2024/25.