Шахтар назвав склад на матч Кубку України проти Зорі

Тренерські штаби донецького Шахтаря та луганської Зорі визначились зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу Кубку України.

Шахтар: Різник, Траоре, Бартол, Бондар, Степаненко, Азаров, Тобіас, Бондаренко, Марлон, Кевін, Пендріньйо

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Габріель, Рейс, Вантух, Башич, Кирюханцев, Слесар, Мічін, Яцик, Супряга

Зустріч відбудеться на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00. Трансляція доступна на УПЛ ТБ.

Напередодні Рух мінімально переміг Карпати та став першим чвертьфіналістом Кубку України-2024/25.