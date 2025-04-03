Названо претендентів на звання найкращих гравця і тренера лютого-березня в УПЛ

Стали відомі претенденти на звання найкращих гравця та тренера лютого та березня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

До четвірки претендентів на звання найкращого тренера увійшли Олег Шандрук (Верес), Василь Кобін (Інгулець), Владислав Лупашко (Карпати) та Руслан Ротань (Олександрія).

На приз найкращому гравцеві претендують два представники Динамо Київ – Віталій Буяльський і Владислав Ванат, а також Бруніньйо із Карпат і Олександр Філіппов із Олександрії.

Взяти участь у голосуванні можна тут. Результати будуть оприлюднені наступного понеділка, 7 квітня.

Раніше форвард Роми Артем Довбик увійшов до шістки претендентів на звання найкращого гравця березня в італійській Серії А.