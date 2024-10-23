Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Названі найкращий гравець і тренер 10 туру УПЛ

Олег Дідух — 23 жовтня, 17:31
Названі найкращий гравець і тренер 10 туру УПЛ
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Найкращим гравцем 10 туру УПЛ біло визнано форварда Динамо Київ Владислава Ваната, найкращим тренером став наставник Карпат Владислав Лупашко.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Ванат у 10 турі УПЛ оформив дубль у ворота Оболоні й допоміг команді Олександра Шовсковсього здобути розгромну перемогу з рахунком 5:1. Лупашко з Карпатами обіграв Рух 1:0 у львівському дербі.

Також була визначена символічна збірна 10 туру. До неї увійшли: Євгеній Кучеренко (ЛНЗ), Денис Кузик (Кривбас), Жан Педросо (Карпати), Семен Вовченко (Верес), Денис Мірошниченко (Карпати), Володимир Бражко (Динамо), Микола Шапаренко (Динамо), Хровойє Іліч (Кривбас), Олександр Бєляев (Олександрія), Ілля Путря (ЛНЗ), Владислав Ванат (Динамо)

Запасні: Максим Механів (Лівий Берег), Сергій Чоботенко (Полісся), Олександр Романчук (Кривбас), Богдан Михайліченко (Полісся), Олів'є Тілль (ЛНЗ), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Бруніньйо (Карпати), Георгій Судаков (Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо), Даніель Соса (Кривбас), Хуан Безерра (Олександрія).

Динамо Київ Рух Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко Владислав Ванат

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів
Максимов може очолити клуб УПЛ
Лупашко: Дуже багато фанатів Карпат знаходяться на фронті
Майстерклас від Динамо, скандал у матчі Шахтаря. Підсумки 10 туру УПЛ
Карпати з боями здолали Рух у 10 турі УПЛ

Останні новини