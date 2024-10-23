Названі найкращий гравець і тренер 10 туру УПЛ

Найкращим гравцем 10 туру УПЛ біло визнано форварда Динамо Київ Владислава Ваната, найкращим тренером став наставник Карпат Владислав Лупашко.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Ванат у 10 турі УПЛ оформив дубль у ворота Оболоні й допоміг команді Олександра Шовсковсього здобути розгромну перемогу з рахунком 5:1. Лупашко з Карпатами обіграв Рух 1:0 у львівському дербі.

Також була визначена символічна збірна 10 туру. До неї увійшли: Євгеній Кучеренко (ЛНЗ), Денис Кузик (Кривбас), Жан Педросо (Карпати), Семен Вовченко (Верес), Денис Мірошниченко (Карпати), Володимир Бражко (Динамо), Микола Шапаренко (Динамо), Хровойє Іліч (Кривбас), Олександр Бєляев (Олександрія), Ілля Путря (ЛНЗ), Владислав Ванат (Динамо)

Запасні: Максим Механів (Лівий Берег), Сергій Чоботенко (Полісся), Олександр Романчук (Кривбас), Богдан Михайліченко (Полісся), Олів'є Тілль (ЛНЗ), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Бруніньйо (Карпати), Георгій Судаков (Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо), Даніель Соса (Кривбас), Хуан Безерра (Олександрія).