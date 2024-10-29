Названі найкращі гравець і тренер 11 туру УПЛ

Найкращим гравцем 11 туру чемпіонату України було визнано півзахисника Кривбаса Хрвоє Ілича.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Нагорода найкращому тренеру також дісталась представнику Кривбаса, Юрію Вернидубу. У 11 турі його команда обіграла ЛНЗ з рахунком 3:1. Ілич у цьому матчі відзначився голом і асистом.

До символічної збірної 11 туру УПЛ увійшли Олексій Паламарчук (Інгулець), Віктор Корнієнко (Ворскла), Олександр Драмбаєв (Кривбас), Крістіан Біловар, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Олександр Яцик (Зоря), Бруніньйо (Карпати), Хрвоє Ілич (Кривбас), Олександр Назаренко (Полісся), Безерра (Олександрія), Пилип Будківський (Зоря).

У боротьбі за приз найкращому гравцеві Ілич опередив Паламарчука, Караваєва, Безерру та Назаренка. На нагороду найкращому тренеру, окрім Вернидуба, претендували Олександр Ротань з Олександрії та наставник Зорі Младен Бартулович.