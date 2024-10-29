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Названі найкращі гравець і тренер 11 туру УПЛ

Олег Дідух — 29 жовтня, 12:47
Названі найкращі гравець і тренер 11 туру УПЛ
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Найкращим гравцем 11 туру чемпіонату України було визнано півзахисника Кривбаса Хрвоє Ілича.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Нагорода найкращому тренеру також дісталась представнику Кривбаса, Юрію Вернидубу. У 11 турі його команда обіграла ЛНЗ з рахунком 3:1. Ілич у цьому матчі відзначився голом і асистом.

До символічної збірної 11 туру УПЛ увійшли Олексій Паламарчук (Інгулець), Віктор Корнієнко (Ворскла), Олександр Драмбаєв (Кривбас), Крістіан Біловар, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Олександр Яцик (Зоря), Бруніньйо (Карпати), Хрвоє Ілич (Кривбас), Олександр Назаренко (Полісся), Безерра (Олександрія), Пилип Будківський (Зоря).

У боротьбі за приз найкращому гравцеві Ілич опередив Паламарчука, Караваєва, Безерру та Назаренка. На нагороду найкращому тренеру, окрім Вернидуба, претендували Олександр Ротань з Олександрії та наставник Зорі Младен Бартулович.

Юрій Вернидуб Ілич Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

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