УАФ визначилася з місцем проведення домашніх матчів у Лізі націй

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місця проведення номінально домашніх матчів збірної України в Лізі націй.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч 1 туру проти Албанії пройде 7 вересня у Празі, поєдинок 3 туру з Грузією відбудеться 11 жовтня у Познані, а через три дні "жовто-сині" приймуть Чехію у Вроцлаві.

Нагадаємо, на виконкомі УАФ також було ухвалено рішення щодо майбутнього Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.