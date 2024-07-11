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УАФ визначилася з місцем проведення домашніх матчів у Лізі націй

Игорь Чернявский — 11 липня, 13:55
УАФ визначилася з місцем проведення домашніх матчів у Лізі націй

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місця проведення номінально домашніх матчів збірної України в Лізі націй.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч 1 туру проти Албанії пройде 7 вересня у Празі, поєдинок 3 туру з Грузією відбудеться 11 жовтня у Познані, а через три дні "жовто-сині" приймуть Чехію у Вроцлаві.

Нагадаємо, на виконкомі УАФ також було ухвалено рішення щодо майбутнього Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.

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