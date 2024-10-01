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Визначились коментатори матчу Шахтаря з Аталантою у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 1 жовтня, 15:15
Визначились коментатори матчу Шахтаря з Аталантою у Лізі чемпіонів
ФК Шахтар

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 2-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Лаціо.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Володимир Звєров та Віталій Кравченко. За годину до стартового свистка розпочнеться студія, де гостями стануть ексгравці збірної України Олександра Кучеренко і Володимир Кобельков.

Зазначимо, поєдинок Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:00 за київським часом.

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