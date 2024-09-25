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Визначились коментатори матчу Динамо з Лаціо у Лізі Європи

Олександр Булава — 25 вересня, 17:56
Визначились коментатори матчу Динамо з Лаціо у Лізі Європи

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 1-го туру Ліги Європи між Динамо та Лаціо.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Сергій Лук’яненко і Гліб Скрипченко. За годину до стартового свистка розпочнеться студія, де гостями стануть ексгравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом. Цей матч буде номінально домашнім для киян.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 21:30 за київським часом.

Динамо Київ Лаціо Ліга Європи-2024/25

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