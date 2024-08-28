Стало відомо, скільки Палмейрас отримає за гол Ендріка
Феліпе Ендрік
ФК Реал Мадрид
Стали відомі деталі контракту молодого бразильського форварда Реала Ендріка.
Про це повідомляє Globo.com.
За інформацією джерела, контракт 18-річного нападника має низку бонусів, з яких Палмейрас може отримати 12.5 мільйонів євро.
Список всіх бонусів:
- Кожен забитий гол, результативна передача або зароблений пенальті — 35 тисяч євро.
- Кожна гра в стартовому складі Реала, коли Ендрік провів хоча б 45 хвилин — 35 тисяч євро.
- Якщо Реал стане чемпіоном, а Ендрік вийде у старті у 8 матчах — 500 тисяч євро; у 18 матчах — 1 мільйон євро.
- Якщо Реал вийде в півфінал Ліги чемпіонів, а Ендрік вийде у старті в 3 іграх — 500 тисяч євро, у 7 іграх — 1 мільйон євро.
- Якщо Реал виграє Лігу чемпіонів, а Ендрік вийде у старті в 4 матчах — 1 мільйон євро, у 8 матчах — 2 мільйони євро.
- Якщо Ендрік стане переможцем нагороди Golden Boy або Трофея Копи — 1 мільйон євро.
- Якщо Ендрік ввійде в топ-3 номінантів на "Золотий м'яч" або FIFA The Best — 1 мільйон євро, якщо переможцем — 2 мільйони євро.
Нагадаємо, бразильський нападник перейшов у королівський клуб цього літа.
На Батьківщині новачок Реала виступав за Палмейрас. У свої 18 років він встиг двічі виграти чемпіонат Бразилії. А в березні цього року Ендрік відзначився першим голом за національну збірну, забивши Англії на стадіоні "Вемблі".