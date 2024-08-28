Стало відомо, скільки Палмейрас отримає за гол Ендріка

Стали відомі деталі контракту молодого бразильського форварда Реала Ендріка.

Про це повідомляє Globo.com.

За інформацією джерела, контракт 18-річного нападника має низку бонусів, з яких Палмейрас може отримати 12.5 мільйонів євро.

Список всіх бонусів:

Кожен забитий гол, результативна передача або зароблений пенальті — 35 тисяч євро.

Кожна гра в стартовому складі Реала, коли Ендрік провів хоча б 45 хвилин — 35 тисяч євро.

Якщо Реал стане чемпіоном, а Ендрік вийде у старті у 8 матчах — 500 тисяч євро; у 18 матчах — 1 мільйон євро.

Якщо Реал вийде в півфінал Ліги чемпіонів, а Ендрік вийде у старті в 3 іграх — 500 тисяч євро, у 7 іграх — 1 мільйон євро.

Якщо Реал виграє Лігу чемпіонів, а Ендрік вийде у старті в 4 матчах — 1 мільйон євро, у 8 матчах — 2 мільйони євро.

Якщо Ендрік стане переможцем нагороди Golden Boy або Трофея Копи — 1 мільйон євро.

Якщо Ендрік ввійде в топ-3 номінантів на "Золотий м'яч" або FIFA The Best — 1 мільйон євро, якщо переможцем — 2 мільйони євро.

Нагадаємо, бразильський нападник перейшов у королівський клуб цього літа.

На Батьківщині новачок Реала виступав за Палмейрас. У свої 18 років він встиг двічі виграти чемпіонат Бразилії. А в березні цього року Ендрік відзначився першим голом за національну збірну, забивши Англії на стадіоні "Вемблі".