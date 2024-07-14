Динамо назвало заявку на сезон-2024/25 в УПЛ

Київське Динамо опублікувало заявку на сезон 2024/25 в Українській Премєр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У список потрапив 31 гравець, серед яких два легіонери — Самба Діалло та Джастін Лонвейк. Новачки клубу Валентин Рубчинський та колумбійський захисник Браян Себальос наразі поза заявкою.

Воротарі : Георгій Бущан, Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

: Георгій Бущан, Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет. Захисники : Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Олександр Караваєв, Навін Малиш, Тарас Михавко, Денис Попов, Олександр Тимчик.

: Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Олександр Караваєв, Навін Малиш, Тарас Михавко, Денис Попов, Олександр Тимчик. Півзахисники : Олександр Андрієвський, Максим Брагару, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Самба Діалло, Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Микола Михайленко, Олександр Пiхальонок, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик.

: Олександр Андрієвський, Максим Брагару, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Самба Діалло, Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Микола Михайленко, Олександр Пiхальонок, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик. Нападники: Владислав Ванат, Матвій Пономаренко, Владислав Супряга.

Зміни у заявку можна вносити до 31 серпня.

Напередодні Динамо зіграло внічию з Шальке в контрольному матчі.