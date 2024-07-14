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Динамо назвало заявку на сезон-2024/25 в УПЛ

Олександр Булава — 14 липня, 12:29
Динамо назвало заявку на сезон-2024/25 в УПЛ

Київське Динамо опублікувало заявку на сезон 2024/25 в Українській Премєр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У список потрапив 31 гравець, серед яких два легіонери — Самба Діалло та Джастін Лонвейк. Новачки клубу Валентин Рубчинський та колумбійський захисник Браян Себальос наразі поза заявкою.

  • Воротарі: Георгій Бущан, Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.
  • Захисники: Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Олександр Караваєв, Навін Малиш, Тарас Михавко, Денис Попов, Олександр Тимчик.
  • Півзахисники: Олександр Андрієвський, Максим Брагару, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Самба Діалло, Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Микола Михайленко, Олександр Пiхальонок, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик.
  • Нападники: Владислав Ванат, Матвій Пономаренко, Владислав Супряга.

Зміни у заявку можна вносити до 31 серпня.

Напередодні Динамо зіграло внічию з Шальке в контрольному матчі.

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