Динамо назвало заявку на сезон-2024/25 в УПЛ
Київське Динамо опублікувало заявку на сезон 2024/25 в Українській Премєр-лізі.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У список потрапив 31 гравець, серед яких два легіонери — Самба Діалло та Джастін Лонвейк. Новачки клубу Валентин Рубчинський та колумбійський захисник Браян Себальос наразі поза заявкою.
- Воротарі: Георгій Бущан, Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.
- Захисники: Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Олександр Караваєв, Навін Малиш, Тарас Михавко, Денис Попов, Олександр Тимчик.
- Півзахисники: Олександр Андрієвський, Максим Брагару, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Самба Діалло, Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Микола Михайленко, Олександр Пiхальонок, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик.
- Нападники: Владислав Ванат, Матвій Пономаренко, Владислав Супряга.
Зміни у заявку можна вносити до 31 серпня.
Напередодні Динамо зіграло внічию з Шальке в контрольному матчі.