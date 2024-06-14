Стала відома сума трансферу Себальоса в Динамо
Динамо близьке до підписання центрального захисника Фортазели Браяна Себальоса за 1,5 млн євро.
Про це повідомляє журналіст Піпе Сієрра.
Угода з 23-річним оборонцем буде розрахована на 5 років. Також Форталеза отримає відсоток від наступного продажу Себальоса.
Раніше повідомлялося, що 21 червня Браян прибуде в Київ, де пройде медичний огляд та підпише контракт з "біло-синіми".
У минулому сезоні колумбієць відіграв на правах оренди за Атлетико Хуніор 11 матчів.