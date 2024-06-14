Стала відома сума трансферу Себальоса в Динамо

Динамо близьке до підписання центрального захисника Фортазели Браяна Себальоса за 1,5 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Піпе Сієрра.

Угода з 23-річним оборонцем буде розрахована на 5 років. Також Форталеза отримає відсоток від наступного продажу Себальоса.

🚨 Exclusiva: Brayan Ceballos (23) está muy cerca de ser nuevo jugador del #DynamoKiev. Hay una negociación adelantada para un traspaso de 1.5M$ 🇨🇴



👀 El defensa colombiano firmaría por 5 años con los ucranianos. #FortalezaEC se queda con un porcentaje



🤝🏼 Junto a @CLMerlo pic.twitter.com/8DtrovA7jm — Pipe Sierra (@PSierraR) June 13, 2024

Раніше повідомлялося, що 21 червня Браян прибуде в Київ, де пройде медичний огляд та підпише контракт з "біло-синіми".

У минулому сезоні колумбієць відіграв на правах оренди за Атлетико Хуніор 11 матчів.