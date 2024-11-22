Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед розкритикував зірку збірної США за танець Трампа

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед та Евертона американець Тім Говард незадоволений тим, що хавбек збірної США Крістіан Пулішич відсвяткував гол у ворота Ямайки танцем, який часто виконує Дональд Трамп.

Про це ексголкіпер "зірково-смугастих" написав у колонці для Daily Mail.

"Ось моя особиста думка: танцювати, наслідуючи Дональда Трампа, безглуздо. Чому? Тому що, чи то президент Сполучених Штатів, чи мій сусід по вулиці, я б ніколи не підтримав того, кого вважаю расистом. Я не прославляв би це. Якщо хтось дотримується протилежної думки, то немає проблем. Але якщо ви збираєтеся зробити політичну заяву, будьте достатньо сміливими та зухвалими, щоб підтримати її. Не мовчіть і не вдавайте себе невинним, як Крістіан Пулішич", – написав Говард.

Після гри хавбек Мілана заявив, що не хотів цим танцем робити якісь політичні заяви. Він сказав, що бачив як цей танець часто виконують інші.

Christian Pulisic wasn't the only USMNT player that hit the Trump dance after his goal against Jamaica.



(via @awnaveed11) pic.twitter.com/1SxBGVbNJq — USMNT Only (@usmntonly) November 19, 2024

Нагадаємо, Тім Говард грав за збірну США з 2002 до 2017 року. Загалом провів 121 поєдинок.