Чоловіка заарештували в Йорданії перед поїздкою до США, де він мав свідчити у справі про торгівлю людьми, пов'язану з ЧС-2022

Інформатора Абдуллу Ібхаїса взяли під варту в Йорданії за два тижні до того, як він мав дати свідчення окружному суду США щодо торгівлі людьми та примусової праці, які були пов'язані з чемпіонатом світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє The Independent.

Як зазначається, чоловік вже раніше перебував під ув'язненням. Він просидів три роки в катарській тюрмі у Досі, оскільки йому скоротили термін на 2 роки.

За його версією, після того, як він почав займатися розслідуванням працівників, котрі були дотичні до мундіалю, він почав зазнавати переслідування з боку влади.

За інтерпретацією подій від звинувачення, йорданець був замішаний в корупційних схемах, зокрема йому інкримінували хабарництво, втручання у тендери та умисні збитки державних коштів.

Правозахисна організація "Amnesty International", вивчаючи цю справу, зазначила, що суд над Ібхаїсом був несправедливим. Інша організація по захисту прав людини "Fair Square" підтвердила, що йорданець надав достатню кількість доказів, щоб довести свою невинність.

Утім, вже після свого звільнення 11 березня 2025 року, чоловік знову опинився за ґратами, проте вже на батьківщині – в Йорданії. Викривача заарештували на очах його дітей без ордера на арешт. Наразі, як відомо виданню, Ібхаїса випустили з-під варти.

За словами його сім'ї, він вже неодноразово піддавався погрозам з боку місцевої влади. Зокрема, у чоловіка раніше відібрали паспорт на два місяці перед тим, щоб він не поїхав до посольства США в Норвегії.

Наразі ж відомо, що Ібхаїс має прибути до окружного суду США в Колорадо, аби дати свідчення.

Нагадаємо, що раніше Південнокорейську футбольну асоціацію звинуватили в тому, що вона надавала сексуальні послуги іноземним арбітрам перед кваліфікаційними матчами чемпіонату світу-2014 та Олімпійських ігор-2012.