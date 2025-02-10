Деку подав у суд на екскандидата в президенти Барселони

Спортивний директор Барселони Деку подав у суд на колишнього кандидата в президенти клубу Віктора Фонта.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Предметом суперечок сторін став трансфер Віктора Роке з Атлетіко Паранаенсе в Барселону в січні 2024 року за 30 мільйонів євро.

Фонт раніше стверджував, що Деку пропонував керівництву каталонців підписати Роке ще до того, як отримав посаду в Барселоні. Після того, як португалець став спортивним директором клубу, трансфер таки відбувся.

Фонт вважає це зловживанням службовим становищем. Він стверджує, що португалець представляв інтереси Роке та отримав фінансову вигоду від трансферу. Деку подав на свого опонента у суд за наклеп.

В неділю, 9 лютого, Барселона в 23 турі Ла Ліги на виїзді розгромила Севілью з рахунком 4:1.