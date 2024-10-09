CIES опублікував рейтинг клубів за трансферною вартістю гравців: Шахтар і Динамо у списку

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг із 100 клубів, чиї футболісти мають найвищу сукупну трансферну вартість.

Список CIES також включає гравців, відданих в оренду.

Очолює Топ-100 Реал Мадрид з трансферною вартістю гравців понад півтора мільярда євро. В трійку також увійшли Манчестер Сіті та лондонський Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик.

У рейтингу два українські клуби – Шахтар та Динамо. Трансферна вартість гравців чемпіона УПЛ оцінюється у 265 мільйонів євро, киян – у 154.

Топ-30 клубів за трансферною вартістю

CIES оцінювали клуби з більш ніж 60 різних чемпіонатів по всьому світу.

Повний список за цим посиланням.

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