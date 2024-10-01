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Мудрик та Зінченко втратили у ціні після оновлення трансферної вартості гравців АПЛ

Андрій Яросименко — 1 жовтня, 14:54
Мудрик та Зінченко втратили у ціні після оновлення трансферної вартості гравців АПЛ
Олександр Зінченко
Getty images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги. Двоє українських футболістів АПЛ змінили свою трансферну цінність.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко залишається найдорожчим українцем у Прем'єр-лізі, попри незначну втрату у вартості – 35 млн євро (було 38 млн).

Михайло Мудрик тепер коштує 30 млн (було 35 млн). Вінгера Челсі перегнав центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, який зберіг цінник у 32 млн євро.

Оборонець Евертона Віталій Миколенко та хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк також не змінили свої ціни, 28 та 10 млн відповідно.

Найдорожчі українські гравці в АПЛ

  1. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон) – 35 млн (було 38 млн)
  2. Михайло Мудрик (Челсі) – 30 млн (35 млн)
  3. Ілля Забарний (Борнмут) – 32 млн (32 млн)
  4. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 млн (28 млн)
  5. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 10 млн (10 млн)

Найдорожчим гравцем чемпіонату Англії залишається форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який оцінюється у 200 млн євро.

Найдорожчими українцями наразі є форвард Роми Артем Довбик (35 млн євро) та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков (35 млн євро).

У квітні ми повідомляли, що Забарний провів найбільше часу на полі серед гравців до 21 року у 5 найкращих лігах Європи.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ілля Забарний Олександр Зінченко Віталій Миколенко Михайло Мудрик Єгор Ярмолюк

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