Соса – про перемогу над Зорею: Кривбас заслуговує бути серед лідерів УПЛ
Нападник Кривбаса Даніель Соса прокоментував виїзну перемогу в 10 турі над Зорею в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його клуб заслуговує бути серед лідерів чемпіонату.
Слова форварда наводить пресслужба криворізького клубу.
"Це був важливий матч для Кривбасу. Я повністю віддавався на полі, щоб принести результат і я дуже щасливий забити гол. Так, я міг робити і дубль, але трохи не пощастило. Втім вийшло, що і одного точного удару вистачило. Як виявилося, це дуже важливий мʼяч для нашої команди, який приніс довгоочікувану перемогу", – зазначив він.
Водночас Соса наголосив, що клуб має проблеми з реалізацією.
"Ми створюємо дуже багато моментів, проте забиваємо не так часто, як нам хотілося б. Потрібно ще більше працювати на тренуваннях, щоб забивати частіше. Зараз ми повертаємось додому з перемогою, нам необхідно виправляти ситуацію з реалізацією, тож будемо плідно тренуватися і вже в наступних матчах краще розпоряджатися власними моментами.
Психологічно це дуже важливий успіх для нашої команди, – ми програли двічі поспіль, хоча показували непоганий футбол. Тож зараз у нас є хороший емоційний поштовх, щоб покращувати результати, адже Кривбас – це хороша команда і вона заслуговує бути серед лідерів у чемпіонаті. Для цього необхідно старанно працювати кожного дня, – сказав Соса.
Луганська Зоря у домашньому матчі поступилась криворізькому Кривбасу у 10 турі Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок 26-річний нігерійський нападник гостей Даніел Соса, який на початку другого тайму виграв боротьбу та потужно пробив з меж штрафного майданчика.