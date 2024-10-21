Соса – про перемогу над Зорею: Кривбас заслуговує бути серед лідерів УПЛ

Нападник Кривбаса Даніель Соса прокоментував виїзну перемогу в 10 турі над Зорею в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його клуб заслуговує бути серед лідерів чемпіонату.

Слова форварда наводить пресслужба криворізького клубу.

Водночас Соса наголосив, що клуб має проблеми з реалізацією.

"Ми створюємо дуже багато моментів, проте забиваємо не так часто, як нам хотілося б. Потрібно ще більше працювати на тренуваннях, щоб забивати частіше. Зараз ми повертаємось додому з перемогою, нам необхідно виправляти ситуацію з реалізацією, тож будемо плідно тренуватися і вже в наступних матчах краще розпоряджатися власними моментами.



Психологічно це дуже важливий успіх для нашої команди, – ми програли двічі поспіль, хоча показували непоганий футбол. Тож зараз у нас є хороший емоційний поштовх, щоб покращувати результати, адже Кривбас – це хороша команда і вона заслуговує бути серед лідерів у чемпіонаті. Для цього необхідно старанно працювати кожного дня, – сказав Соса.