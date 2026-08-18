Скільки коштують тренування у футбольних академіях України: ціни на абонементи

В Україні працює чимало дитячих футбольних шкіл та академій, зокрема проєкти відомих клубів. Вартість занять у комерційних групах залежить від бренду, локації та кількості тренувань на місяць і в окремих випадках сягає 8 тисяч гривень.

Про це у своєму матеріалі розповідає Економічна правда.

Найдорожчі абонементи серед наведених у дослідженні – у Juventus Academy Kyiv. Місячний абонемент коштує 8 тисяч гривень, а пробне тренування можна відвідати безкоштовно.

У Dynamo Kids, яка працює з дітьми від 2 до 7 років, ціни залежать від локації. На Печерську абонемент на чотири тренування на місяць коштує 3200 грн, а на Теремках та Оболоні – 2500 грн. Тримісячний абонемент коштує відповідно 12 та 9 тисяч гривень.

Комерційні групи Shakhtar Academy також мають різні ціни залежно від місця проведення занять. У Броварах вісім тренувань коштують 1750 грн, у Ясногородці 12 занять на місяць – 3500 грн. У Shakhtar Academy Kyiv місячний абонемент із двома тренуваннями на тиждень коштує 3800 грн, а у Shakhtar Academy X-Park Kyiv вісім занять – 3300 грн.

Ще один варіант – міжнародна мережа Footbik. У Києві місячний абонемент на тренування двічі на тиждень коштує 2500–2800 грн, а в Сумах – 2200-2600 грн. Пробне заняття безкоштовне.

Водночас варто розрізняти комерційні школи та професійні академії клубів. У головній ДЮФШ "Динамо" навчання для відібраних дітей є безкоштовним, як і в професійній академії "Шахтаря", де клуб також забезпечує вихованців проживанням, екіпіруванням та участю в турнірах.

Таким чином, серед комерційних футбольних шкіл, представлених у дослідженні, місячні абонементи коштують від 2200 до 8000 гривень залежно від програми та локації.

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