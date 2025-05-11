Зірка МЮ може втратити люксове авто за 350 тисяч фунтів через проблеми зі страховкою

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана має серйозні проблеми поза межами поля.

Як повідомляють британські ЗМІ, зірковому камерунцю загрожує втрата розкішного автомобіля Lamborghini Urus вартістю близько 350 тисяч фунтів через відсутність належної страховки.

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Поліція зупинила Онану у зв’язку з адміністративним порушенням, після чого виявилося, що суперкар футболіста не застрахований згідно з чинним законодавством Великої Британії.

У подібних випадках транспортний засіб може бути конфісковано, якщо власник не усуне порушення у встановлений термін.

Відомо, що воротар МЮ має 14 днів, щоб надати докази наявності дійсної страховки або ж оформити її та звернутися до відповідних служб із проханням повернути автомобіль. Якщо цього не буде зроблено – авто можуть відібрати остаточно.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може підписати на місце Онани голкіпера із Серії А.