Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онана в Серії А

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні голкіпера Торіно та збірної Сербії Вані Мілінковича-Савича.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За їхньою інформацією, в Манчестер Юнайтед незадоволені рівнем гри основного голкіпера команди Андре Онана та шукають йому заміну. Перші контакти щодо можливого трансферу Мілінковича-Савича вже відбулися, проте поки що не відомо, яку суму хоче отримати Торіно за свого гравця.

Контракт Мілінковича-Савича із Торіно діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 12 мільйонів євро. 28-річний серб належав Манчестер Юнайтед у 2014 – 2015 роках, проте так і не провів за першу команду жодного офіційного матчу.

Раніше повідомлялося про те, що Аль-Хіляль хоче підписати лідера Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.