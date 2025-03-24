Фінал Кубка в Бразилії перетворився на хаос: футболіст з ноги влетів у спину фаната

Фінал чемпіонату штату Санта-Катаріна між Аваї та Шапекоенсе завершився не лише футбольним драматизмом, а й справжнім хаосом на полі.

Після напруженого матчу, що закінчився з рахунком 1:1, розлючені гравці та вболівальники влаштували масову бійку.

Особливо відзначився півзахисник Шапекоенсе Хорхе Хіменес, який жорстко атакував нетверезих фанатів суперника. Спочатку він стрибнув у повітря та вдарив уболівальника Аваї ногою в спину, а потім ще раз ударив його, коли той уже лежав.

Футболісту довелося виправдовуватися за свою поведінку. Клуб Шапекоенсе випустив офіційну заяву, в якій засудив насильство та наголосив, що Хіменес шкодує про свої дії.

Матч був скандальним не лише через бійку. Арбітр вилучив чотирьох запасних гравців після суперечливого пенальті, а півзахисник Шапекоенсе Джованні Аугусто отримав червону картку просто за висловлення невдоволення рішенням судді.

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Після фінального свистка фанати Аваї вибігли святкувати перемогу, оскільки їхній клуб виграв трофей за сумою двох матчів (3:3, 2 голи на виїзді). Але замість радості фінал запам’ятається скандалом, який може спричинити серйозні наслідки для Хіменеса та інших учасників бійки.

Раніше повідомлялося, що матч плейоф Ліги націй між Грузією та Вірменією завершився масовою бійкою фанатів на полі.