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ЛНЗ поступився Полтаві у контрольному матчі

Микола Дендак — 30 червня, 19:16
ЛНЗ поступився Полтаві у контрольному матчі

Черкаський ЛНЗ мінімально поступився Полтаві в межах контрольного поєдинку на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь клубу з Першої ліги України.

Контрольний матч
30 червня

ЛНЗ — СК Полтава 0:1 (0:0)

Нагадаємо, нещодавно в ЛНЗ відбулося кілька важливих змін. На посаду головного тренера команди замість Дулуба був призначений Андрес Карраско, відомий за роботою в Барселоні та Шахтарі. Також, до команди приєднався колишній капітан Чорноморця Ілля Путря.

ЛНЗ посів 7 місце у минулому сезоні Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Контрольний поєдинок ЛНЗ Черкаси СК Полтава

ЛНЗ Черкаси

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