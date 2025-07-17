Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Два топ-клуби претендують на Доннарумму, який досі не продовжив контракт з ПСЖ

Андрій Мошкун — 17 липня 2025, 13:48
Два топ-клуби претендують на Доннарумму, який досі не продовжив контракт з ПСЖ
Getty Images

Голкіпер ПСЖ та національної збірної Італії Джанлуїджи Доннарумма може змінити клуб.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Контракт італійського воротаря з парижанами завершується влітку 2026 року. Перемовини щодо його продовження тривають, втім, наразі угода не підписана.

Це провокує низку чуток щодо майбутнього Доннарумми. Зокрема, за воротаря готові поборотися Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія.

Ключовим питанням може стати зарплата, адже в ПСЖ італієць заробляє 12 млн євро на рік, тоді як клуб прагне зменшити цю суму в новому контракті.

У минулому сезоні Доннарумма зіграв 47 матчів, пропустив 43 голи та 17 разів зберіг ворота недоторканними.

Раніше повідомлялося про зацікавленість Челсі у послугах Доннарумми.

Баварія Манчестер Сіті ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма

ПСЖ

Санта Барбара продовжиться: ПСЖ знову спробує придбати Забарного
Визначилась символічна збірна Клубного чемпіонату світу
Палмер: Ми не переймалися тим, що у нас сумнівалися
Мареска: Клубний ЧС може стати важливішим за Лігу чемпіонів
Англійський клуб пропонує за Забарного 70 мільйонів євро – джерело

Останні новини