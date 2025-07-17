Два топ-клуби претендують на Доннарумму, який досі не продовжив контракт з ПСЖ

Голкіпер ПСЖ та національної збірної Італії Джанлуїджи Доннарумма може змінити клуб.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Контракт італійського воротаря з парижанами завершується влітку 2026 року. Перемовини щодо його продовження тривають, втім, наразі угода не підписана.

Це провокує низку чуток щодо майбутнього Доннарумми. Зокрема, за воротаря готові поборотися Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія.

Ключовим питанням може стати зарплата, адже в ПСЖ італієць заробляє 12 млн євро на рік, тоді як клуб прагне зменшити цю суму в новому контракті.

У минулому сезоні Доннарумма зіграв 47 матчів, пропустив 43 голи та 17 разів зберіг ворота недоторканними.

Раніше повідомлялося про зацікавленість Челсі у послугах Доннарумми.